Business news: Emirati, approvata istituzione di un nuovo ministero degli Investimenti

- Le autorità federali degli Emirati Arabi Uniti hanno approvato la creazione di un nuovo ministero degli Investimenti, con l’obiettivo di sviluppare maggiormente il settore crando un “ambiente” ad esso favorevole e mettendo a punto un quadro normativo efficace. Lo ha riferito il quotidiano emiratino “Gulf News”. La decisione è stata approvata durante la riunione del Consiglio dei minitri federale, presieduto dal vice presidente e primo ministro degli Emirati e sovrano di Dubai, Mohammed bin Rashid al Maktoum. A capo del nuovo ministero, inoltre, è stato nominato Mohammed Hasan al Suwaidi. Al Maktoum, inoltre, ha varato un piano aggiornato riguardante la strategia emiratina in materia di energia, per dare un ulteriore slancio allo sviluppo dei settori non petroliferi. Particolare attenzione è stata dedicata all’idrogeno, al fine di rafforzare il ruolo degli Emirati come Paese esportatore. Per questo, si prevede l’istituzione di un centro nazionale di ricerca specializzato negli studi sull’idrogeno. (Res)