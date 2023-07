Business news: Emirati, record di investimenti diretti esteri, raggiunti i 23 miliardi di dollari nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno registrato un notevole aumento degli investimenti diretti esteri nel 2022, raggiungendo il valore più alto nella storia del Paese con 23 miliardi di dollari. Lo ha reso noto un rapporto sugli investimenti mondiali 2023 dell'Organizzazione delle Nazioni unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad). Secondo i dati diffusi dall'Unctad, il Paese ha attratto il quarto maggior numero di progetti greenfield al mondo. “Nonostante il calo globale del 12 per cento negli investimenti esteri in tutto il mondo, gli Emirati hanno continuato ad attrarre flussi significativi”, ha dichiarato su Twitter il vice presidente e primo ministro degli Emirati e sovrano di Dubai, Mohammed bin Rashid al Maktoum, aggiungendo che per tale ragione “il Paese ha assunto la guida degli investimenti globali che arrivano nella regione”. Il rapporto Onu ha inoltre confermato che “gli Emirati Arabi Uniti sono il quarto più grande destinatario di investimenti in nuovi progetti al mondo, con un totale di 997 progetti, dopo Stati Uniti, Gran Bretagna e India, registrando un aumento dell'80 per cento di nuovi progetti rispetto al 2021”. Il primo ministro degli Emirati ha infine auspicato il raggiungimento di “nuovi record storici” e ha affermato che “il futuro sarà migliore e più bello”. (Res)