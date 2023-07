Business news: Algeria, governo annuncia agevolazioni fiscali per aziende attive nella desalinizzazione dell'acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha annunciato che la prossima legge finanziaria includerà una misura relativa all’esenzione fiscale fino all’80 per cento per le aziende che si dedicano alla desalinizzazione dell’acqua di mare. Lo ha riferito il presidente durante un incontro con i responsabili della società responsabili dello sviluppo delle stazioni di desalinizzazione, spiegando che la decisione “ha lo scopo di incoraggiare le imprese e rafforzare la loro attività nel settore”. Il presidente algerino ha posto la prima pietra dei progetti dell'impianto di desalinizzazione dell'acqua di mare a Cap Djinet, nella provincia di Boumerdes e a Fouka, nella provincia di Tipaza. Il presidente ha spiegato che “tutte le province del Paese beneficeranno di un programma speciale per la costruzione di stazioni di desalinizzazione dell'acqua”. (Ala)