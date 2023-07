Business news: Arabia Saudita, Agenzia spaziale avvia negoziati per cooperazione con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia spaziale dell’Arabia Saudita ha tenuto, a Pechino, una serie di incontri con agenzie e compagnie governative della Repubblica popolare cinese, per discutere del rafforzamento della cooperazione nei settori della tecnologia e dell’industria aerospaziale. Lo ha riferito il quotidiano saudita “Arab News”. Una delegazione dell’Agenzia spaziale di Riad, guidata dal suo direttore, Abdullah al Swaha, ha tenuto colloqui con rappresentanti della compagnia statale cinese China Aerospace Science and Technology Corp., e delle società MinoSpace, Galactic Energy e China Electronics Technology Group, con i quali ha discusso della cooperazione nello sviluppo dell’industria aerospaziale, in particolare nella produzione di payload ottici per i satelliti. Al Swaha, inoltre, ha incontrato i dirigenti della Galaxy Space, società cinese che produce e commercializza satelliti utilizzati per le comunicazioni, e della I Space, compagnia specializzata nella fabbricazione di velivoli spaziali, con i quali ha esplorato le opportunità per avviare partenariati nel settore della ricerca scientifica e tecnologica. (Res)