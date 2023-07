Business news: Nigeria, consumo medio di benzina diminuito di un terzo dopo revoca sussidi sui carburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consumo medio giornaliero di benzina in Nigeria è diminuito di quasi un terzo da quando il presidente Bola Tinubu, entrato in carica nel maggio scorso, ha eliminato i sussidi sul carburante. Secondo quanto riferito dall'Autorità nigeriana di regolamentazione del petrolio midstream e downstream (Nmdpra), da quando i sussidi sono stati revocati è crollato anche il mercato nero nei vicini Camerun, Benin e Togo, che faceva affidamento sulla benzina contrabbandata fuori dalla Nigeria. Il sostegno finanziario ha mantenuto bassi i prezzi della benzina per decenni nella più grande economia africana, ma è diventato sempre più costoso per l'economia del Paese. Si calcola che che solo lo scorso anno il governo abbia speso 10 miliardi di dollari, aumentando il suo deficit in maniera vertiginosa. (Res)