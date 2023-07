Uzbekistan: oggi le elezioni presidenziali, Mirziyoyev punta a un nuovo mandato da 7 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 20 milioni di cittadini dell’Uzbekistan sono chiamati alle urne oggi, domenica 9 luglio, per le elezioni presidenziali anticipate, convocate dal capo dello Stato Shavkat Mirziyoyev dopo l’approvazione del referendum costituzionale dello scorso 30 aprile. La nuova carta fondamentale ha modificato l’assetto istituzionale rafforzando i poteri del parlamento e potenziando la tutela dei diritti umani nel Paese centrasiatico, ma ha anche esteso da cinque a sette anni il mandato presidenziale. Forte del risultato del referendum, approvato dal 90,61 per cento degli elettori, Mirziyoyev si sottopone per la terza volta al test del voto popolare, ma stavolta con la prospettiva di allungare la propria presidenza fino al 2030 o, virtualmente, fino al 2037. Storico primo ministro e braccio destro di Islam Karimov, che guidò l’Uzbekistan nella difficile transizione da Repubblica sovietica a Stato indipendente, Mirziyoyev ha vinto le elezioni presidenziali del 2016, poche settimane dopo la morte del suo predecessore, con l’88,6 per cento dei voti, e quelle del 2021 con l’80,3 per cento. (segue) (Res)