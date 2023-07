Uzbekistan: oggi le elezioni presidenziali, Mirziyoyev punta a un nuovo mandato da 7 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono pochi gli osservatori che mettono in dubbio la vittoria dell’attuale presidente. A sfidarlo sono Ulugbek Inoyatov, del Partito democratico popolare; Abdushuqur Khamzayev, del Partito ecologista; Robakhon Makhmudova, del partito Adolat (Giustizia). Alisher Qodirov, leader del partito Milliy Tiklanish (Rilancio nazionale) che scese in campo contro Mirziyoyev nel 2021, ha deciso stavolta di appoggiare la ricandidatura del capo dello Stato, spiegando che le riforme contenute nella nuova Costituzione hanno centrato molti degli obiettivi della sua piattaforma elettorale. Un altro potenziale sfidante di Mirziyoyev, Khidirnazar Allakulov, non ha potuto invece candidarsi perché non è riuscito a raccogliere le firme necessarie a registrare nelle liste del ministero della Giustizia il suo partito Hakikat, tarakkiyot e birdamlik (Verità, progresso e solidarietà). (segue) (Res)