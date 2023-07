Uzbekistan: oggi le elezioni presidenziali, Mirziyoyev punta a un nuovo mandato da 7 anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In caso di vittoria, il presidente potrà portare avanti con maggiore decisione la strategia per la costruzione di un “Nuovo Uzbekistan”. La campagna elettorale - lanciata a sorpresa dalla città di Nukus, capitale del Karakalpakstan, dove lo scorso anno vi erano stati disordini per le proteste contro un emendamento costituzionale poi ritirato – si è concentrata su questioni sociali, in particolare sul rafforzamento dell’istruzione, con la promessa di pasti gratis nelle scuole elementari, linee di scuolabus nelle aree remote del Paese, incentivi agli studi universitari per le famiglie dei lavoratori immigrati e asili nido per i bambini delle famiglie a basso reddito. Sui social media la campagna è stata coordinata dalla figlia di Mirziyoyev, Saida, che lavora nell’amministrazione presidenziale e che è da tempo impegnata sul fronte del rinnovamento degli istituti scolastici nelle aree periferiche del Paese. Il presidente è forte anche di una crescita economica sostenuta negli ultimi anni, con un’espansione del Pil del 5,7 per cento nel 2022 e investimenti diretti esteri per circa 10 miliardi di dollari nello stesso anno, quasi tre volte la cifra raggiunta nel 2017. (segue) (Res)