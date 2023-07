Uzbekistan: oggi le elezioni presidenziali, Mirziyoyev punta a un nuovo mandato da 7 anni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soprattutto, una netta vittoria elettorale darà nuova linfa all’attivismo internazionale del presidente uzbeco. Molto più propenso a viaggiare all’estero rispetto al suo predecessore, Mirziyoyev è stato lo scorso giugno a Roma, dove ha firmato con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni una dichiarazione congiunta per elevare le relazioni bilaterali al rango di partenariato strategico. L’Italia è il secondo Paese europeo, dopo l’Ungheria lo scorso anno, a firmare un simile accordo con l’Uzbekistan. L’obiettivo di Tashkent è di far leva sulla propria posizione geografica, in una regione al centro dei traffici commerciali tra l’Europa e l’Asia, per accrescere il proprio peso specifico sulla scena internazionale, in particolare sui dossier più cruciali per il futuro del Paese. Tra questi, in particolare, la lotta ai cambiamenti climatici – il surriscaldamento globale, con il drammatico prosciugamento del Lago Aral, mostra i suoi effetti in Uzbekistan più che altrove – e la situazione nel vicino Afghanistan, che si teme possa tornare a essere fonte di destabilizzazione dopo il ritorno al potere dei talebani. Mirziyoyev, alla luce delle difficoltà della Russia a conservare la propria storica influenza in Asia centrale dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, guarda anche con molto interesse al rafforzamento dei legami con la Cina, divenuta di recente il principale partner commerciale del Paese. (segue) (Res)