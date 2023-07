Uzbekistan: oggi le elezioni presidenziali, Mirziyoyev punta a un nuovo mandato da 7 anni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni saranno monitorate da 971 osservatori. Molti sono stati inviati dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), dall’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), dalla Comunità degli Stati indipendenti (Csi), dal consiglio dell’Organizzazione degli Stati turchi e dall’Organizzazione per la cooperazione islamica; altri (340) arrivano da circa 50 Paesi stranieri. Sull’esito del voto, in un Paese con un’età media di circa 29 anni, peseranno molto le preferenze dei più giovani: alle urne sono chiamati 6,5 milioni di cittadini sotto i 30 anni di età. La Commissione elettorale, frattanto, ha reso noto che 376.623 elettori (101 mila dei quali all’estero) hanno già espresso un voto anticipato tra il 28 giugno e il 5 luglio. Nel Paese sono stati installati 10.784 seggi elettorali, tra i quali 56 in 39 Paesi all’estero. (Res)