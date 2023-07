Bari: ieri l'ultima giornata di lavori del convegno "La Ripartenza, liberi di pensare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono chiuse ieri le due giornate dedicate al made in Italy, all'industria e alle infrastrutture, nell’ambito della quinta edizione de "La Ripartenza, liberi di pensare", svoltosi al Teatro Petruzzelli di Bari e nato da un'idea di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it. La “Ripartenza23” come da Dna della manifestazione nel corso degli anni, ha visto la presenza di esponenti di primo piano dell'economia italiana, leader nel settore del turismo, dell'industria manifatturiera e delle infrastrutture. Nella prima giornata di venerdì 7 luglio si è discusso di mercato del lusso e di made in Italy con la partecipazione di protagonisti dell'impresa italiana nel mondo. Per Remo Ruffini, Presidente e Amministratore Delegato Moncler: "Ogni giorno mi metto in discussione, siamo i più piccoli in un mondo di giganti, sempre più complesso. Tutti i giorni penso a quale sia il prossimo passo per conquistare il consumatore e per essere globale, ma al contempo domestico. La cosa importante è creare un sogno ed essere molto unici". Secondo Diana Frescobaldi, CEO Frescobaldi Retail & Restaurant: "Abbiamo una tradizione di 700 anni. Vogliamo che i nostri vini riflettano il territorio puntando sul valore del prodotto. La cantina per noi è un luogo di lavoro, non deve essere solamente estetica, deve esserci soprattutto la sostanza. I tempi dell'agricoltura sono lenti per la borsa, che vuole risultati immediati, bisogna avere pazienza". Inoltre, per Marco De Benedetti, co-Head Europe Carlyle: "Per le aziende come la nostra è necessario essere globale. La vera sfida infatti è conciliare l'artigianalità e la qualità del prodotto, privilegiando la dimensione con la scala globale". (segue) (Rin)