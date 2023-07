Bari: ieri l'ultima giornata di lavori del convegno "La Ripartenza, liberi di pensare" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Michele Centemero, Country Manager Italy Mastercard: "Per quanto riguarda il turismo noi italiani stiamo beneficiando di un flusso importante riscontrando una crescita particolarmente significativa. Nel 2022 il 19% di tutti i volumi dell'ecommerce ha riguardato il settore viaggi e ospitality. Come Mastercard invitiamo i nostri partner a sviluppare nuovi prodotti a sostegno del comparto". Per Mara Panajia, Presidente e Amministratore Delegato Henkel Italia: "Ricopro ruoli di responsabilità nell'azienda non perché donna ma perché ho portato risultati. Per le donne è arrivato il momento di buttarsi e di comprendere di essere un valore aggiunto. Da un lato il Governo deve sostenere l'occupazione femminile con defiscalizzazioni, assegni familiari e asili nido, dall'altro le aziende devono garantire maggiore flessibilità". Allo stesso modo per Paolo Barletta, Ceo Arsenale, “le grandi aziende italiane sono nate negli anni '50 e '60. Oggi bisogna mettere in condizione i giovani di aprire un'impresa attraverso risorse e investimenti. Abbiamo interlocuzioni con diversi Stati stranieri ma restiamo inseriti nel tessuto economico italiano a supporto della crescita e dello sviluppo del Paese”. Infine il terzo panel ha visto la presenza di protagonisti dell'industria italiana e delle infrastrutture. Pietro Labriola, Amministratore Delegato e Direttore Generale Tim, ha affermato che: "Il settore delle telecomunicazioni ha perso molto negli ultimi anni e questo ha messo in crisi il sistema ed è fondamentale per la digitalizzazione. Senza infrastrutture di telecomunicazione la digitalizzazione di questo Paese non ci sarà. Oggi dobbiamo recuperare della redditività per poter investire. Attraverso il Pnrr abbiamo chiesto al Governo italiano di sussidiare le costruzioni nelle aree rurali". Secondo Mario Rossetti, Amministratore Delegato e Direttore Generale Open Fiber: "Il Sud è centrale nella strategia di Open Fiber. La Puglia in particolare assume un ruolo centrale in questo contesto. Siamo presenti sul territorio in modo molto distribuito e abbiamo già iniziato i lavori nell'ambito del Pnrr per la digitalizzazione degli altri Comuni. Siamo soddisfatti perché stiamo lavorando in modo molto importante, l'obiettivo è raggiungere le 5mila assunzioni". (segue) (Rin)