Bari: ieri l'ultima giornata di lavori del convegno "La Ripartenza, liberi di pensare" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Bonometti, Presidente e Amministratore Delegato Officine Meccaniche Rezzatesi, ha invece rilevato che: "Le fonderie sono un asset strategico per l'industria europea. Le imprese hanno dimostrato di saper reagire e resistere di fronte al Covid prima e alla guerra poi e anche all'Europa, perché nonostante le decisioni di quest'ultima noi siamo qui che riusciamo ancora a esportare i nostri prodotti. Dobbiamo riscoprire il valore della nostra Nazione perché solo così potremo portare gli altri Paesi a condividere con noi le politiche industriali". Per Diego Cattoni, Amministratore Delegato di Autostrada del Brennero SpA e Presidente Aiscat: "L'Autostrada del Brennero collega il nostro sistema economico, che è il secondo in Europa, con il primo, che è la Germania, ed è importantissima perché da lì passa la maggior parte del nostro import ed export. Questo traffico crescerà tantissimo. Le nostre autostrade sono un fattore di vanto del sistema italiano perché il nostro sviluppo tecnologico non ha pari". La giornata è stata arricchita dall'intervento del critico d'arte e Sottosegretario di Stato alla Cultura Vittorio Sgarbi, il quale ha illustrato alcune opere del Perugino e del Caravaggio. "L'arte antica è cercare qualcosa che si è disperso, che si credeva perduto. Ritrovare opere che si credevano perdute è come entrare in una macchina del tempo. Questa è l'emozione straordinaria del mio lavoro, come l'ho interpretato io. La volontà di andare avanti, di entrare in luoghi chiusi, di scoprire opere dimenticate e dargli nuova vita". Tra gli altri hanno preso parte all'evento: il giornalista Massimiliano Lenzi; l'attrice Sarah Biacchi; l'autore Luigi Marco Bassani, l'attrice Ludovica Frasca; Alessandro Sallusti, Giornalista e direttore responsabile di Libero; i giornalisti Giuseppe Cruciani, Paola Ferrari e Pietrangelo Buttafuoco. (Rin)