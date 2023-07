Giustizia: Foti (Fd'I), nessuno scontro istituzionale ma riforma si farà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra "non ha idea, né convenienza, né voglia di aprire uno scontro politico-istituzionale con la magistratura. Ma c'è un punto che va chiarito: abbiamo approvato un programma, votato dagli italiani, dove c'è la riforma della giustizia. E la faremo". Lo dice il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia Tommaso Foti in un'intervista alla Stampa. "Condivido - chiarisce - quando si dice che ognuno deve rispettare i ruoli dell'altro, ma quando Nordio ha presentato la riforma della giustizia c'è stata un'alzata di scudi su base di indiscrezioni che francamente ha poco senso. Sono partiti in quarta". Lo stesso Foti poi aggiunge: "L'art. 70 della Costituzione dice che la funzione legislativa è esercitata dalla Camere. C'è una norma costituzionale che prevede che il giudice è sottoposto solo alla legge. Nella ripartizione dei poteri c'è qualcuno che le riforme le fa e qualcuno che le applica. Non è mica un reato presentare una riforma della giustizia in Parlamento". (Rin)