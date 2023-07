Business news: Cina, Ant Group multata da Banca centrale per 984 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Cina (Pboc) ha multato Ant Group, ramo finanziario del colosso e-commerce Alibaba, per 984 milioni di dollari. Lo si apprende da una nota pubblicata dall'istituto, in cui si precisa che la sanzione è stata inflitta per violazione delle leggi sulla protezione dei consumatori e gestione d'impresa (corporate governance). Ant Group è nel mirino del governo cinese da oltre due anni: nel 2020 le autorità hanno bloccato in extremis l'offerta pubblica iniziale (Ipo) da oltre 34 miliardi di dollari che avrebbe dovuto portare la compagnia sui mercati azionari di Shenzhen e Hong Kong. Successivamente, la società è stata costretta a riorganizzarsi come istituto finanziario soggetto alle regole della Banca centrale. Il 57enne Jack Ma, fondatore di Alibaba, ha annunciato lo scorso luglio l'intenzione di cedere il controllo di Ant Group, dopo essere stato bersaglio di un'azione governativa volta a ridurre la sua influenza e il potere delle sue compagnie. Attualmente non riveste ruoli esecutivi in Ant Group, né siede nel consiglio d'amministrazione. (Cip)