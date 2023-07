Business news: Abu Dhabi Ports Group ha concluso l’acquisto della piattaforma spagnola Noatum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Abu Dhabi Ports Group (Ad Ports), che gestisce le città industriali e le zone franche della capitale degli Emirati Arabi Uniti, ha concluso l’acquisto della piattaforma di logistica spagnoa Noatum, espandendo ulteriormente il proprio raggio d’azione globale. Lo ha riferito, , il quotidiano emiratino “The National”, specificando che la Ad Ports ha ottenuto l’approvazione definitiva delle autorità della Spagna, dopo aver ricevuto, all’inizio del 2023, l’autorizzazione della Commissione europea. La Noatum è presente in 26 mercati internazionali e ha un valore stimato di circa 682 milioni di dollari. La transazione, che sarà finanziata mediante un prestito finalizzato all’acquisto, prevede che alla Noatum sia affidata la gestione della logistica relativa alle attività della Ad Ports e l’integrazione in quest’ultima dei suoi 2.800 lavoratori. "Siamo impazienti di sfruttare il nostro modello di affari integrato e di lavorare insieme per mobilitare un valore senza precedenti per i nostri clienti, partner e azionari", ha affermato Mohamed Al Shamisi, amministratore delegato di di AD Ports. Infatti, ha spiegato Al Shamisi, “Il futuro del commercio e della logistica si basa sull'integrazione, la resilienza e l'innovazione e, compiendo insieme questo passo, stiamo tracciando un percorso per realizzare il nostro obiettivo di diventare uno dei principali fornitori globali di servizi nei settori del commercio e della logistica”, ha aggiunto Al Shamisi (Res)