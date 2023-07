Business news: Algeria-Italia, commercio aumentato del 250 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume degli scambi tra Algeria e Italia è aumentato del 250 per cento nel 2022 rispetto al 2021. Lo ha detto ad Algeri il ministro degli Esteri del Paese nordafricano, Ahmed Attaf, durante l'apertura della seconda sessione del Dialogo strategico italo-algerino, secondo quanto riferito dall’emittente televisiva pubblica nazionale algerina. Il capo della diplomazia algerina ha anche menzionato l'importanza degli investimenti bilaterali, in particolare nel campo dell'energia e in altri settori come l'industria automobilistica, la cantstica navale, l'industria farmaceutica, l'agricoltura del deserto, l'industria alimentare e la digitalizzazione. (segue) (Ala)