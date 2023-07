Business news: Egitto, norvegese Scatec realizzerà centrale eolica da 5 gigawatt nel centro del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società norvegese Scatec realizzerà una centrale eolica da 5 gigawatt a West Sohag, nell'Egitto centrale, con un investimento da 5 miliardi di dollari. Lo ha annunciato il governo egiziano, indicando che il ministero dell'Elettricità e delle Energie rinnovabili ha firmato un accordo con Scatec per l'assegnazione di un appezzamento di terreno, alla presenza del primo ministro, Mustafa Madbouly. Il progetto contribuirà all'obiettivo dell'Egitto di produrre il 42 per cento di energie da fonti rinnovabili entro il 2030, secondo il comunicato stampa del governo egiziano. Il progetto fornirà circa 8.000 opportunità di lavoro durante il periodo di costruzione e 300 posti di lavoro permanenti. Scatec ha già realizzato sei stazioni a energia solare nell'ambito del progetto Benban ad Assuan, il più grande progetto d'investimento estero diretto nell'energia solare in Egitto. (Cae)