Business news: aperto in Togo il Forum di settore promosso dalla Afdb

- Si è concluso a Lomé, in Togo, il Forum per il finanziamento delle infrastrutture, alla presenza del presidente Faure Gnassingbé, della prima ministra Victoire Tomegah Dogbé e della presidente dell'Assemblea nazionale, Yawa Djigbodi Tségan. Lo riferisce "Financial Afrik". L'evento di alto livello è stato promosso dalla piattaforma panafricana Africa50, un fondo istituito dai governi del continente e dalla Banca africana di sviluppo (Afdb) destinato, nelle intenzioni, a colmare il deficit di finanziamento delle infrastrutture in Africa. Il fondo opera in particolare nei settori dell'energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni, del gas, del fintech, della sanità e dell'istruzione e ha di recente ricevuto dall'Afdb 20 milioni di dollari con l'obiettivo finale di raccoglierne fino a 500. Tra i relatori attesi alle assemblee generali del forum ci sono la direttrice generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), Ngozi Okonjo-Iweala, e la direttrice generale per l'Africa Orientale di Mfs Africa, Rachel Balsham. (Res)