Business news: Etiopia, premier Ahmed, economia crescerà del 7,5 per cento quest'anno

- L'Etiopia registrerà quest'anno una crescita economica del 7,5 per cento, grazie soprattutto al tarino dei settori dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi che hanno registrato notevoli miglioramenti durante l'anno fiscale. Lo ha dichiarato il primo ministro Abiy Ahmed, intervenendo oggi in parlamento. “L'attuale economia globale è sospesa tra speranza e crisi. L'Fmi (Fondo monetario internazionale) prevede una diminuzione della crescita economica globale. È in questo contesto che l'economia dell'Etiopia deve essere rivista”, ha affermato Ahmed, aggiungendo che l'allevamento di pollame a livello familiare e la frutticoltura stanno mostrando una crescita considerevole. "Ecco perché ci aspettiamo che il settore agricolo cresca del 6,3 per cento", ha aggiunto. Quanto al settore industriale, si prevede che crescerà dell'8,2 per cento nell'attuale anno fiscale, grazie all'iniziativa "Made in Ethiopia" (Ethiopia Tamrit), lanciato lo scorso anno con l'obiettivo di realizzare un'industria manifatturiera competitiva risolvendo i colli di bottiglia del settore. A detta di Ahmed, l'iniziativa ha svolto un ruolo cruciale nella mobilitazione delle industrie, avendo reso possibile la creazione o la ristrutturazione di circa 160 nuove fabbriche. In particolare, ha aggiunto il primo ministro, il settore dell'industria manifatturiera crescerà dal 6,8 per cento quest'anno per raggiungere il 17,2 per cento entro il 2030, aumentando la sua capacità produttiva all'85 per cento e aumentando le entrate del commercio estero a 9 miliardi di dollari dagli attuali 400 milioni di dollari. (Res)