Business news: Senegal, al via a Dakar il primo Forum per gli investimenti

- Ha preso il via oggi a Diamniadio, la città gemella di Dakar, il primo Forum internazionale "Invest in Senegal", dedicato alla promozione delle opportunità di investimento in Senegal e in Africa. Il Forum, organizzato dall'Agenzia nazionale per la promozione degli investimenti e delle grandi opere (Apix-Sa) e presieduto dal presidente senegalese Macky Sall, vede la partecipazione dei rappresentanti di oltre 40 Paesi, tra cui il vicepresidente della Costa d'Avorio, Tiemoko Meyliet Koné, e del ministro britannico del Commercio in Africa, John Humphrey. "Invest in Senegal", una piattaforma per stimolare lo sviluppo dei mercati in una logica di integrazione del commercio locale e continentale, mira a cogliere le occasioni offerte dall'Area di libero scambio continentale africana (AfCfta) e ad assicurare la promozione di opportunità di investimento in Senegal e in Africa. Il Forum mira in particolare a promuovere gli incontri tra gli investitori, lo Stato e le aziende del settore privato, a rafforzare i partenariati pubblico-privato e le joint venture, a promuovere le piccole e medie imprese (Pmi) e a mobilitare finanziamenti per progetti di integrazione regionale. L'evento mira anche ad attrarre la massima quantità di capitali e talenti al fine di rafforzare l'attuale slancio di crescita del Senegal e l'integrazione economica regionale. (Res)