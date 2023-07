Business news: "Bloomberg", Tesla sta riducendo forza lavoro nello stabilimento di Shanghai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso statunitense dei veicoli elettrici Tesla starebbe riducendo la forza lavoro preposta alla produzione di batterie nel suo mega stabilimento a Shanghai, nella Cina orientale. Lo riferiscono fonti riservate all’emittente statunitense “Bloomberg”. Tesla non ha commentato l’indiscrezione e i motivi dell'iniziativa non sono chiari. I licenziamenti sono stati segnalati per la prima volta dal portale di notizie locale “Deep Analysis”, secondo cui le linee di produzione di batterie dello stabilimento impiegano attualmente meno di mille persone. La Gigafactory di Tesla a Shanghai dà lavoro a circa 20 mila dipendenti, compresi quelli addetti all'assemblaggio dei modelli Y e 3. (Cip)