Business news: Malesia, il premier Anwar incontrerà la prossima settimana Elon Musk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, incontrerà la prossima settimana Elon Musk, proprietario di Tesla, SpaceX e Twitter, per discutere degli investimenti del miliardario statunitense nel Paese del sud-est asiatico. Lo ha reso noto lo stesso capo del governo di Kuala Lumpur durante un evento dedicato ai dipendenti della pubblica amministrazione. “Elon Musk ha chiesto un incontro con me la prossima settimana per discutere dell’impegno ad aumentare i suoi investimenti in Malesia”, ha dichiarato Anwar. Nel marzo scorso il ministero del Commercio malesiano ha annunciato di aver approvato un progetto di Tesla per l’importazione di auto elettriche, per l’apertura di un ufficio, di concessionarie e di centri di servizio e per la realizzazione di una rete di stazioni di ricarica nel Paese. Le autorità di Kuala Lumpur non hanno tuttavia precisato le tempistiche di attuazione dell’iniziativa. Nel suo intervento, Anwar ha anche ricordato di aver incontrato lo scorso giugno dirigenti del colosso petrolifero saudita Aramco, che ha accettato di aumentare i suoi investimenti nello Stato di Johor. Aramco già gestisce assieme alla malesiana Petronas una raffineria a Pengerang, nella stessa area. (Fim)