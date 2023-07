Business news: Egitto, aumenta il deficit commerciale e diminuiscono le esportazioni di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disavanzo della bilancia commerciale dell'Egitto è aumentato anno su anno del 23,8 per cento ad aprile 2023, arrivando a toccare i 2,33 miliardi di dollari rispetto agli 1,89 miliardi di dollari dello stesso mese del 2022. Secondo i nuovi dati dell'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e le statistiche (Capmas), il valore delle esportazioni è sceso del 44,9 per cento ad aprile a 3,03 miliardi di dollari, rispetto ai 5,5 miliardi di dollari dello stesso periodo dell’anno scorso. Pesano, in particolare, il crollo del valore dell’export di gas neutrale e liquefatto (-75,6 per cento), della frutta fresca (-58,8 per cento), del petrolio greggio (-48,2 per cento) e dell'abbigliamento (-34,1 per cento). Per contro, il valore delle esportazioni di altre merci è aumentato, tra cui lingotti, bastoni, angoli e fili di ferro (+568,8 per cento), pasta e preparazioni varie (+35,6 per cento), cipolle fresche (+65,8 per cento) e latticini (+1,4 per cento). Inoltre, il valore delle importazioni è diminuito del 27,4 per cento durante il mese di aprile, su base annua, raggiungendo quota 5,36 miliardi di dollari. Da segnalare, in particolare, la riduzione degli acquisti di grano (-1,4 per cento), prodotti chimici organici e inorganici del (-2,1 per cento), plastica nelle loro forme primarie (-33,6 per cento) e materie prime di ferro o acciaio (-52,4 per cento). Infine, è aumentato il valore delle importazioni di prodotti petroliferi (+13,8 per cento), mais (+61,3 per cento), gas naturale (+16,6 per cento) e minerali di ferro e concentrati (+5,2 per cento). (Cae)