Business news: Libia, Banca centrale ha registrato entrate nel primo semestre 2023 pari a 9,4 miliardi di euro

- Le entrate totali della Libia durante la prima metà dell'anno 2023 sono state pari a 49,5 miliardi di dinari (9,4 miliardi di euro). È quanto emerge dal bollettino mensile della Banca centrale. In particolare, i ricavi delle vendite di petrolio sono ammontati a 33,4 miliardi di dinari (6,3 miliardi di euro) le royalties petrolifere hanno fruttato 4,7 miliardi di dinari (895 milioni di euro), mentre i ricavi petroliferi degli anni precedenti hanno portato a 10,3 miliardi di dinari (1,9 miliardi di euro). Secondo la Banca centrale libica, le entrate fiscali sono ammontate a 327 milioni di dinari (62 milioni di euro), le entrate doganali sono state pari a 96 milioni di dinari (18 milioni di euro), le entrate da comunicazioni hanno totalizzato 202 milioni di dinari (38 milioni di euro), mentre i ricavi dalla vendita di carburante nel mercato locale sono stimati a 120 milioni di dinari (22 milioni di euro). I dati della Banca centrale della Libia hanno indicato che ci sono altre entrate stimate in 343 milioni di dinari (65 milioni di euro), comprese le entrate ricevute dai controllori dei servizi finanziari nelle città libiche in cambio di servizi pubblici. (Lit)