Business news: Mauritania-Senegal, avvio seconda fase del Grand Tortue Ahmeyim Lng nel 2025

- La Mauritania e il Senegal auspicano di avviare la seconda fase del Grand Tortue Ahmeyim Lng, un ambizioso progetto di gas naturale liquefatto, nel 2025 e di completarla nel 2027. Lo ha dichiarato al sito di settore "Energy Capital and Power" il consulente per l'esplorazione e la produzione del ministero mauritano Krumbali Lahbib. Ad oggi, ha aggiunto, il progetto si può ritenere completo al 90 per cento e si prevede che entro la fine del prossimo mese di settembre si potrà avviare la produzione dei primi quantitativi di gas. Sviluppato congiuntamente da British Petroleum (Bp), Société des Pétroles du Senegal (Petrosen), dalla Société Mauritanienne des Hydrocarbures (Smh) e dalla statunitense Kosmos Energy, il progetto Tortue Ahmeyim Lng è situato a 120 chilometri dalla costa a una profondità di 2.850 metri, rendendolo uno dei progetti sottomarini più profondi in Africa. (Res)