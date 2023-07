Business news: Banca centrale Sudafrica, inflazione negli obiettivi entro il terzo trimestre dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Sudafrica dovrebbe scendere entro l'intervallo di obiettivo della Banca centrale compreso tra il 3 e il 6 per cento entro il terzo trimestre dell'anno, prima di quanto previsto in precedenza. Lo ha dichiarato il governatore della Bance centrale del Sudafrica (Sarb), Lesetja Kganyago. Parlando a un evento a Johannesburg, Kganyago ha affermato che l'inflazione ha registrato una tendenza costante al ribasso, raggiungendo il 6,3 per cento a maggio dopo aver raggiunto il picco del 7,8 per cento nel luglio 2022. "Il mio team si aspetta che l'inflazione diminuisca entro l'intervallo obiettivo nel secondo trimestre o al più tardi nel terzo trimestre", ha detto Kganyago. Nella sua ultima riunione di maggio, il comitato di politica monetaria della Sarb ha sorpreso il mercato attuando un aumento di 50 punti base del suo tasso di interesse. Si è trattato del decimo rialzo consecutivo dei tassi da novembre 2021. La Sarb annuncerà la sua ultima decisione sui tassi il prossimo 20 luglio. (Res)