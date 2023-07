Business news: Cina, Alibaba valuta futuro piattaforme video Youku e Tudou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell'e-commerce cinese Alibaba sta valutando il destino delle sue piattaforme di streaming video Youku e Tudou. Lo riporta l'emittente statunitense "Bloomberg", citando fonti vicine all'azienda. Una delle opzioni in esame è quella di far confluire le attività in Alibaba Pictures Group e rafforzare la portata dell'azienda, quotata a Hong Kong. Lo scorso marzo, Alibaba ha annunciato la suddivisione del conglomerato in sei unità indipendenti, con sei amministratori delegati. Le sei aziende si occuperanno, rispettivamente, del settore cloud, dell'e-commerce cinese, dell'e-commerce globale, delle consegne a domicilio, della logistica, di media e intrattenimento. Ciascuna avrà un proprio consiglio di amministrazione e sarà "pienamente responsabile dei propri risultati", potrà raccogliere fondi e quotarsi autonomamente in borsa quando sarà pronta. (Was)