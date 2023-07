Business news: General Motors, vendite di autovetture in aumento del 18,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- General Motors ha chiuso il secondo trimestre del 2023 con un incremento del 18,8 per cento per quanto riguarda le vendite di autovetture. Stando ai risultati finanziari, la multinazionale statunitense ha venduto un totale di 691.978 veicoli da aprile a giugno di quest’anno, rispetto ai 582.401 registrati nello stesso periodo del 2022. Il dato è in aumento anche rispetto al primo trimestre di quest’anno, quando le vendite di autovetture hanno superato di poco le 600 mila unità. La tendenza al rialzo è ascrivibile alla ripresa della domanda da parte dei consumatori, accompagnata dal rafforzamento degli inventari. (Was)