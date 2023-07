Business news: Giappone, presidente Foxconn incontra dipendenti della controllata Sharp dopo perdite aziendali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della multinazionale taiwanese Foxconn, Liu Young-way, si è recato in Giappone per tenere colloqui con dirigenti e amministratori della controllata Sharp, specializzata nella manifattura di componenti elettroniche. Agli incontri hanno partecipato più di cento dipendenti, ai quali Liu ha esposto le sue idee sul rapporto tra le aziende, il posizionamento e il futuro di Sharp nel mercato globale, recita una nota dell'azienda giapponese. Lo scorso maggio, Sharp ha riportato una perdita netta di 1,9 miliardi di dollari, la prima in sei anni. Foxconn è azionista di maggioranza di Sharp con il 66 per cento delle azioni dal 2016. Attualmente impiega più di 50 mila persone in tutto il mondo. (Cip)