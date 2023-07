Business news: Banca centrale cinese rassicura investitori, abbiamo risorse per rafforzare yuan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha "ampi strumenti" per stabilizzare il mercato delle valute estere nonostante il "panico" scatenato dalle prospettive pessimistiche dello yuan. È quanto si legge in un editoriale pubblicato dalla piattaforma "Financial News", affiliata alla Banca centrale cinese (Pboc), nel quadro del progressivo indebolimento della valuta cinese contro il dollaro statunitense. Dall'inizio dell'anno, lo yuan ha ceduto il 4,7 per cento contro il biglietto verde, toccando i minimi dalla crisi finanziaria del 2008 lo scorso ottobre. Nonostante i dati poco rassicuranti, l'editoriale rassicura gli investitori stranieri, affermando che gli strumenti al vaglio della Cina per stabilizzare il mercato dei cambi includono l'adeguamento dei fattori macroprudenziali per il finanziamento transfrontaliero e l'intervento sul coefficiente di riserva sui depositi in valuta estera delle banche, tra gli altri. Dall'inizio del 2022, la Cina ha assistito a un consistente deflusso di capitali, complici la fragilità del mercato all'indomani del Covid-19 e il rafforzamento del dollaro Usa. (Cip)