Business news: Filippine, gruppo Viva prepara ipo da 250 milioni di dollari

- Viva, gruppo filippino delle comunicazioni e dell'intrattenimento noto per la sua app di streaming, intende effettuare una offerta pubblica iniziale (ipo) il prossimo anno. Il gruppo intende quotare la sua holding, Viva Holdings, in un'operazione che potrebbe raccogliere dagli investitori "almeno 250 milioni di dollari", come dichiarato al quotidiano "Nikkei" dal presidente dell'unità Viva Communications Vincent del Rosario. L'ipo valuterebbe il gruppo un miliardo di dollari. (Fim)