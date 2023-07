Business news: Iraq, investimenti di Arabia Saudita ed Emirati nel Paese per sei miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno investito tre miliardi di dollari ciascuna in Iraq, per sostenere le loro attività commerciali nel Paese. Secondo il sito di informazione iracheno “Iraqi News”, infatti, Baghdad sta tentando di attrarre investimenti stran traendo profitto dalla sua posizione geografica strategica, al fine di “tenersi al passo con lo sviluppo del commercio globale”. , la Federazione delle camere di commercio dell’Iraq (Ficc) ha annunciato un accordo con Arabia Saudita ed Emirati per costituire consigli di affari congiunti. Baghdad intende dunque dotarsi di un “sistema integrato di attività commerciali”, adeguandosi agli standard internazionali in materia di dogane e di gestione del flusso di merci in entrata e in uscita, come ha spiegato il presidente della Ficc, Abdel Razzaq al Zouhayri. In questo, ha aggiunto Al Zouhayri, la Ficc ha ottenuto un importante sostegno dal Consiglio dei ministri iracheno, a partire dalla registrazione dei dati delle attività commerciali operative nel Paese. Baghdad, Riad e Abu Dhabi, quindi, non sono interessate esclusivamente a sviluppare gli scambi commerciali, ma anche a realizzare progetti di investimento. (Irb)