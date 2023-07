Business news: Libano, 250 milioni di dollari di ricavi aeroportuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate dell'aeroporto internazionale di Beirut ammontano a circa 250 milioni di dollari in contanti, ma, trattandosi di una pubblica amministrazione, tutte le entrate vengono trasferite al Tesoro pubblico e il denaro viene speso per colmare il deficit di bilancio e gli stipendi. Lo ha annunciato il ministro dei Lavori pubblici e dei trasporti uscente del Libano, Ali Hamié, al termine di un incontro presieduto dal premier uscente Najib Miqati, dedicato alla valutazione dei servizi dell'aeroporto. "I dipendenti del dipartimento dell'aviazione civile, le forze dell'ordine e tutti i lavoratori del settore pubblico e privato assegnati all'aeroporto stanno soffrendo per la crisi economica e finanziaria in cui il Paese versa dal 2019". Il ministro ha plaudito "l'afflusso di turisti ed espatriati libanesi i cui numeri non venivano registrati dal 2018”. “Il numero di partenze ha raggiunto circa 17.000 passeggeri, mentre il numero di arrivi è di circa 21.000 passeggeri, e ora si parla di circa 36.000 passeggeri in media al giorno”, ha detto. (segue) (Lib)