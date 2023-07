Business news: Bahrein-Regno Unito, firmato accordo per partenariato strategico da 1,3 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario, primo ministro e vice comandante supremo delle Forze armate del Bahrein, Salman bin Hamad al Khalifa, in visita ufficiale a Londra, ha incontrato, , il primo ministro britannico, Rishi Sunak, con il quale si è impegnato a investire 1,3 miliardi di dollari nel Regno Unito, soprattutto nei settori tecnologico, manifatturiero e dei servizi. I due, inoltre, hanno discusso delle principali minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali e Sunak ha elogiato i progressi compiuti dal Bahrein nel percorso di riforme, in particolare del sistema giudiziario. Secondo l’agenzia di stampa bahreinita “Bna”, infatti, il principe Salman ha assistito personalmente alla stipula dell’accordo accordo da parte del ministro dell’economia e delle Finanze del Bahrein, Salman bin Khalifa al Khalifa, e Sunak, per instaurare un partenariato strategico negli investimenti e, in generale, per intensificare la cooperazione tra i due Paesi. Secondo l’intesa, che mobilita le finanze del settore privato bahreinita, gli investimenti passeranno per il fondo sovrano Mumtalakat, Investcorp, Gfh Financial Group e Osool Asset Management. L’obiettivo dell’accordo è facilitare ulteriori investimenti da oltre un milione di dollari nel Regno Unito, sostenere la diversificazione economica del Bahrein e instaurare una cooperazione approfondita tra Londra e Manama. Il prossimo passo in programma è un accordo di libero scambio tra Londra e i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), che costituirà la base per ulteriori investimenti. Durante la sua visita ufficiale nel Regno Unito, il principe Salman ha incontrato il segretario di Stato alla Difesa britannico, Robert Ben Lobban Wallace, con il quale ha discusso delle profonde relazioni tra i due Paesi. (Res)