Business news: Aramco e Sonatrach abbassano a luglio il prezzo ufficiale del Gpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica algerina Sonatrach e la saudita Aramco hanno ridotto i prezzi di vendita ufficiali per il mese di luglio per il gas di petrolio liquefatto (Gpl) dell'1-17 per cento rispetto a giugno, a causa della debole domanda e dell'abbondante offerta globale. Lo ha riferito l'emittente televisiva di proprietà saudita “Al Arabiya". Inoltre, Aramco ha ridotto il prezzo di vendita ufficiale del propano a giugno di 50 dollari, che scende a 400 dollari per tonnellata, mentre il costo del butano è stato ridotto di 65 dollari, costando 735 dollari per tonnellata. Sonatrach ha abbassato i prezzi di vendita ufficiali del propano per il mese di luglio di 5 dollari a 400 per tonnellata e ha ridotto i prezzi di vendita ufficiali per butano di 70 dollari, che adesso costa 335 dollari per tonnellata. (Res)