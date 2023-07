Business news: Giordania, Pil cresce del 2,8 per cento nel primo trimestre del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo (Pil) della Giordania è cresciuto del 2,8 per cento nel primo trimestre del 2023, rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2022. È quanto emerge dai dati diffusi dal Dipartimento di statistica giordano. Secondo le stime, i settori dell'agricoltura, della caccia, della silvicoltura e della pesca hanno registrato il tasso di crescita più elevato durante questo periodo, pari al 7,4 per cento, contribuendo per 0,38 punti percentuali al tasso di crescita economica di tutti i settori. Inoltre, il settore delle costruzioni è cresciuto del 5,9 per cento, il settore di trasporti, magazzinaggio e comunicazioni del 4,8 per cento, e il settore delle industrie estrattive del 3,5 per cento. (Lib)