Business news: Egitto, francese Alstom punta a realizzare complesso industriale ad Alessandria

- Il governo dell'Egitto ha approvato, in linea di principio, il piano della società francese Alstom di realizzare un complesso industriale nella città di Burj al Arab, vicino al porto di Alessandria, destinato alle operazioni di importazione ed esportazione. Lo ha annunciato il governo del Cairo in un comunicato stampa. Il piano prevede la creazione di due stabilimenti per consentire all'azienda di esportare i suoi prodotti in vari Paesi del mondo. La prima linea di produzione degli stabilimenti sarà destinata alla linea 6 della metropolitana del Cairo. Uno degli stabilimenti è destinato alla produzione di impianti elettrici e componenti ferroviari, quali segnali, circuiti elettrici di comando, fili elettrici e altro, il secondo stabilimento è finalizzato alla produzione di ogni tipo di unità mobile per linee metropolitane, tramviarie, monorotaie, treni espressi e altri. I due stabilimenti garantiranno 1.200 posti di lavoro a ingegneri e tecnici egiziani, di cui 900 per lo stabilimento di produzione di impianti elettrici e componenti ferroviari e 300 per lo stabilimento di unità mobili. (Cae)