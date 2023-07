Serbia-Italia: presidente Vucic, Tajani ci ha chiesto di fare tutto il possibile per la stabilità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha reso noto di avere avuto una conversazione telefonica con il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Una conversazione costruttiva con il capo della diplomazia italiana Antonio Tajani. Ha chiesto alla Serbia di fare tutto il possibile per mantenere la stabilità nella regione e ha sottolineato che l'Italia è sempre pronta a sostenere la pace”, ha scritto Vucic su Instagram. “Abbiamo fissato un nuovo colloquio telefonico per la settimana prossima, e l'ho ringraziato per la sua amicizia, oltre che per l'interesse e la comprensione che l'Italia, il presidente del Consiglio Meloni e lui personalmente hanno per il punto di vista della Serbia", ha dichiarato Vucic.(Seb)