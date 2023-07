Scuola: Valditara, prossimo anno piano straordinario di assunzioni insegnanti sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colgo l'occasione per ringraziare e rispondere all’appello del giovane Dante – figlio di Elio Belisari di Elio e Le Storie Tese – che, intervenuto sul palco di un evento, pochi giorni fa ha sollevato l'attenzione su un tema a me particolarmente caro, il sostegno alle ragazze e ai ragazzi con disturbi dello spettro autistico. “In vista del prossimo anno scolastico stiamo avviando un piano straordinario di assunzioni di insegnanti con specializzazione sul sostegno”. Lo scrive su Twitter il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. “Inoltre questi docenti per tre anni non potranno trasferirsi su altra cattedra e in altra scuola. Abbiamo anche aumentato i posti per i corsi di specializzazione sul sostegno, che saranno circa 35 mila. Grazie Dante per aver sollevato una questione fondamentale per la inclusione e una autentica cittadinanza attiva”, aggiunge Valditara. (Rin)