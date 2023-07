Business news: elettromobilità, Lotte Chemical investirà 2,3 miliardi di dollari nel rame per batterie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato sudcoreano Lotte Chemical investirà 3mila miliardi di won (circa 2,3 miliardi di dollari) per aumentare la produzione di lamina di rame per batterie per auto elettriche. Una controllata di Lotte Chemical, Lotte Energy Materials, produce già la lamina di rame utilizzata per avvolgere gli anodi delle batterie al litio. Il rame utilizzato per questa applicazione deve rispondere a rigorosi criteri di purezza, flessibilità e forza da cui dipendono le prestazioni delle batterie. Il gruppo lotte si sta concentrando sui materiali per batterie, incluse anche la lamina di alluminio e i solventi per elettroliti, con l'obiettivo di sostituirli ai prodotti petrolchimici come fulcro delle sue attività. (Git)