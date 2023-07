Business news: JetBlue annuncia fine partnership con America Airlines nel Nord-Est degli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea low-cost statunitense JetBlue Airlines ha annunciato di voler interrompere la partnership con American Airlines nel Nord-Est del Paese, dopo che la collaborazione è stata bloccata dalla sentenza di un tribunale federale, in modo da concentrare le proprie risorse sull’acquisizione di Spirit Airlines. In una nota, JetBlue ha confermato di non voler fare ricorso in appello contro la decisione del giudice, contrariamente rispetto ad American Airlines. “Rimaniamo convinti dei benefici della partnership sul piano della concorrenza, ma a seguito di attente considerazioni abbiamo deciso di non ricorrere in appello contro la decisione”, si legge nella nota, in cui la società spiega che saranno necessari alcuni mesi per porre fine in maniera definitiva alla partnership con American Airlines. (Was)