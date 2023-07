Business news: Vietnam, chiude salone Biztech a Ho Chi Minh City

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sta per chiudersi a Ho Chi Minh City la conferenza ed esposizione Biztech Vietnam 2023, un evento aziendale volto a promuovere la trasformazione digitale. La manifestazione, della durata di due giorni (6 e 7 luglio), è organizzata dall’Associazione software e servizi It del Vietnam (Vinasa) in collaborazione con altre associazioni e amministrazioni locali. Il programma comprende sette seminari con una cinquantina di relatori ed esperti, circa mille delegati e 20 espositori. (Fim)