Kosovo-Serbia: rappresentante speciale Ue a Pristina, presto visita a Belgrado

- Il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Pristina-Belgrado, Miroslav Lajcak si trova a Pristina per continuare a lavorare sul calo delle tensioni fra le parti. A dirlo, nel corso della conferenza stampa giornaliera di Bruxelles, il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna, Peter Stano. "Il rappresentante speciale Lajcak viaggia regolarmente nella regione. Questo fa parte del suo mandato e del suo lavoro quotidiano, per avere interazioni e colloqui con i partner, sia a Belgrado che a Pristina, sia nelle capitali europee che in qualsiasi altra parte del mondo in cui si discute la questione della normalizzazione tra Serbia e Kosovo. Ora è di nuovo a Pristina e presto sarà anche a Belgrado", ha detto. "Questa visita specifica fa seguito al Consiglio europeo che, come sapete, ha visto i leader dei 27 Stati membri discutere delle recenti tensioni tra Kosovo e Serbia. Hanno chiesto una de-escalation, rapida. Quindi, nello spirito delle discussioni del Consiglio europeo e delle conclusioni del Consiglio, l'Alto rappresentante Borrell ha chiesto al rappresentante speciale dell'Unione europea di recarsi sia a Pristina che a Belgrado, per portare avanti la questione e trovare finalmente la via della de-escalation e che non si assista al protrarsi delle tensioni, ma che si torni finalmente a parlare di normalizzazione nel quadro del dialogo", ha concluso Stano (Beb)