Bulgaria: conclusa a Sofia prima edizione del concorso internazionale flautistico Moyse, organizzato da ambasciata italiana (2)

- Nella serata finale del 2 luglio la giuria ha assegnato 11 premi, suddivisi tra le categorie: A (12-16 anni), B (17-22 anni) e C (23-30 anni). I candidati provenivano da Bulgaria, Italia, Canada, Venezuela, Ungheria, Lettonia, Germania, Kosovo, Russia, Svizzera, Inghilterra, Polonia, Slovenia e Austria. Alla consegna dei premi e al concerto dei vincitori hanno partecipato anche il Capo del Dipartimento di Musica, la prof.ssa Milena Shushulova, il presidente di Confindustria Bulgaria, Roberto Santorelli, il Presidente della Camera di commercio italiana in Bulgaria, Alessandro Geretto, Serena Klemm per il premio Klemm e rappresentanti della Miyazawa Flutes Europe. (Seb)