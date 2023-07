Serbia: Vucic a Lajcak, serbi del Kosovo subiscono "peggiori torture e persecuzioni" di ultimi 15 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha incontrato a Belgrado il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina Miroslav Lajcak. Vucic sul proprio account Instagram ha scritto di aver informato Lajcak che i serbi del Kosovo sono sottoposti "alle più gravi torture e persecuzioni negli ultimi 15 anni", e ha ribadito al rappresentante europeo le richieste di "rispetto dei propri diritti e sicurezza". "Ho parlato con Lajcak della situazione in Kosovo, dei modi per calmare le tensioni sul campo e dell'attuazione degli accordi raggiunti finora", ha aggiunto il presidente serbo, il quale ha invitato la comunità internazionale "a impegnarsi più concretamente su tutte le questioni". All'incontro di oggi ha partecipato anche il direttore dell'Ufficio serbo per il Kosovo, Petar Petkovic. (Seb)