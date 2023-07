Serbia-Kosovo: ministro Esteri Dacic respinge accuse britanniche su contrabbando di armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, ha invitato a colloquio il vice capo missione del Regno Unito a Belgrado, Dominic Otway, al fine di ricevere un chiarimento sulle dichiarazioni della presidente della commissione per la politica estera del parlamento britannico, Alicia Kearns, secondo cui dalla Serbia al Kosovo "vengono contrabbandate armi attraverso le ambulanze", le quali vengono poi "scaricate nelle chiese ortodosse". Lo riporta la stampa serba, secondo cui nel colloquio il ministro ha respinto le accuse e ha detto che a causa della gravità delle affermazioni, il suo dicastero sta agendo "con piena serietà e responsabilità" e che si aspetta "maggiori informazioni e una verifica urgente" da parte delle istituzioni britanniche sulle dichiarazioni della stessa Kearns. Il capo della diplomazia serba ha sottolineato che il Paese "reagirà sempre a questo genere di cose, proteggendo i suoi interessi statali e nazionali". Intanto sulle stesse dichiarazioni della Kearns, la missione a guida Nato in Kosovo (Kfor) ha già annunciato che "non ci sono prove" sul contrabbando di armi dalla Serbia al Kosovo, né prove che le chiese ortodosse serbe siano utilizzate "per il loro deposito". (Seb)