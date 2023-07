Urbanistica: Caramanica (Rea), su Parco Giustizia di Bari solo silenzi, Arpa intervenga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In particolare - prosegue Caramanica -, corre l'obbligo di chiederci se in quel luogo per pura ipotesi in virtù dell'operatività della struttura ai tempi della guerra in Kosovo, come da notizie da noi assunte, siano state stoccate munizioni all'uranio impoverito in virtù della presenza di artiglieria pesante. Infatti - sottolinea - tali munizioni sono state largamente impiegate nella guerra dei Balcani con le disastrose conseguenze per la salute dei militari che in quel teatro hanno operato. Nell'ultimo colloquio telefonico da noi avuto con la segreteria del ministro della Difesa abbiamo voluto chiaramente rappresentare senza mezzi termini i nostri dubbi sulla eventuale presenza di uranio impoverito ma abbiamo ricevuto solo impietosi silenzi e risposte evasive. Alla luce dei fatti che non ci appaiono affatto chiari, pertanto, Rivoluzione ecologista animalista è adesso intenzionata a richiedere l'opportuno sopralluogo dell'Arpa Puglia da effettuarsi alla presenza dei nostri esperti. Nel momento in cui scriviamo questa nota - conclude -, non abbiamo ottenuto ancora una risposta ufficiale da Crosetto. Noi continueremo la nostra battaglia fintantoché non avremo risposte esaustive dal Ministro a tutela dei cittadini, dell'ambiente e degli animali". (Com)