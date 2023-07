Austria: presidente serbo Vucic al vertice trilaterale di Vienna con Orban e Nehammer, focus su migrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha partecipato al vertice trilaterale di Vienna, insieme al cancelliere austriaco Karl Nehammer e al primo ministro ungherese Viktor Orban. Nello stesso vertice si è tenuta anche una riunione dei ministri dell'Interno e degli Esteri dei tre Paesi. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rts", secondo cui alla conferenza stampa congiunta è stato dichiarato che Serbia, Ungheria e Austria "stanno proteggendo l'Europa dalla pressione migratoria". Il presidente serbo Vucic ha affermato che è importante che si firmi il memorandum trilaterale tra i tre Paesi e che la questione della migrazione "sia tenuta sotto controllo", poiché, ha sottolineato, è "nell'interesse dei tre Paesi e dell'intera Europa". Il capo dello Stato serbo ha quindi sostenuto di aver presentato ai due interlocutori il punto di vista di Belgrado sulla situazione in Kosovo, ma che "a causa dei diversi pareri su questo problema", non ha parlato oltre sull'argomento. Il primo ministro ungherese Orban ha ringraziato da parte sua il presidente serbo per, come ha detto, "l'eccellente collaborazione degli anni precedenti". "Stiamo proteggendo l'Europa dalla pressione della migrazione. Senza Serbia e Ungheria, Austria, Germania, Paesi Bassi e altri Paesi sarebbero inondati da centinaia di migliaia di migranti", ha affermato Orban. "Abbiamo trattenuto e fermato centinaia di migliaia di migranti alle frontiere esterne. Molti di loro al confine tra Ungheria e Serbia. Senza i nostri sforzi, l'Ue sarebbe stata sopraffatta. La nostra cooperazione è efficace e di successo", ha sottolineato. (segue) (Seb)