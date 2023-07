Balcani: premier albanese Rama in visita ai Paesi della regione, focus sul Processo di Berlino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kristo ha ribadito nel colloquio l'importanza e il sostegno di Sarajevo alla cooperazione regionale anche se "con Rama prima di tutto abbiamo parlato del processo di Berlino, su cui rimaniamo impegnati". Il premier di Tirana infine ha chiesto più attenzione da parte dell'Unione europea sui Balcani. "Siamo consapevoli che l'Ue ha l'Ucraina come priorità, ma vogliamo che si rivolga a noi e ci sostenga nei nostri sforzi", ha sottolineato. Nella capitale montenegrina, Podgorica, il premier albanese è stato ricevuto dall'omologo montenegrino Dritan Abazovic. "Dobbiamo essere impegnati nel Processo di Berlino, l'Albania ospita il Processo di Berlino e non possiamo permetterci distrazioni”, ha detto Rama. "La regione deve essere focalizzata sul futuro, non sul passato" ha detto Abazovic, sottolineando di sostenere l'iniziativa di Rama. Il premier di Tirana concluderà il tour balcanico nella capitale serba Belgrado dove in serata incontrerà il presidente Aleksandar Vucic. A proposito dell'evolversi della situazione in Kosovo, Vucic ha sostenuto nelle scorse ore che cercherà di avere "un colloquio urgente" con il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, dopo il quale la Serbia "chiederà per la prima volta una seduta del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite" in cui verranno chieste "misure urgenti". (Seb)